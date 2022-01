Première course pro de l'année dans le calendrier cycliste wallon, le Grand Prix Samyn est devenu un rendez-vous incontournable. Bonne nouvelle pour tous les amateurs de la petite reine dans le Borinage, la course va continuer à prendre son départ à Quaregnon pour arriver à Dour jusqu'en 2025.

Les deux communes et les organisateurs du Grand Prix Samyn viennent en effet de prolonger le partenariat pour les quatre prochaines années. "Nous sommes très heureux de la confiance que nous accordent les bourgmestres. Pouvoir nous projeter sur quatre ans, ça nous amène une certaine stabilité et ça va nous nous permettre de créer pas mal de choses dans les communes partenaires autour de cette course qui prend de l'ampleur", commente Pol Bouviez, organisateur. "Cette année, nous attendons un plateau exceptionnel pour les hommes, avec onze équipes Wolrd Tour. La course des dames attire de plus en plus de monde également."

Pour l'organisateur, la prolongation du partenariat est aussi bénéfique pour la région. "Il n'y a pas beaucoup d'événements sportifs de haut niveau dans le Borinage, surtout depuis que l'Albert ne joue plus en D1", constate Pol Bouviez. "Le Samyn et le Cerami sont des courses cyclistes dont la notoriété dépasse les frontières. Nous souhaitons par ailleurs organiser des animations en marge du départ et de l'arrivée. Cette année par exemple, Daniel Mangeas, la voix du Tour de France, viendra donner une conférence à Quaregnon. À Dour, un jogging et une randonnée cyclotouriste seront organisés."

Le Grand Prix Samyn prend son départ à Quaregnon depuis 2014, quand Frameries s'est retirée. Il arrive à Dour depuis 2006. La destination historique, Franc-le-Fayt, manquait d'infrastructures assez importantes pour accueillir l'arrivée des cyclistes.

Pour le bourgmestre de Quaregnon, prolonger le partenariat n'a pas relevé du choix cornélien. "Cela fait déjà sept ans que nous organisons le départ, ça s'est toujours très bien passé. Une confiance s'est installée entre la commune et l'asbl qui organise la course", réagit Damien Jenart. "Le Grand Prix Samyn est devenu un événement phare de la région. Comme c'est la première course wallonne de l'année, c'est toujours l'occasion de découvrir les coureurs, les résultats des transferts et les nouveaux maillots. C'est un événement très attendu chaque année et nous sommes ravis de prolonger."