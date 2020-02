La police boraine a interpellé l’individu ce samedi.

La brigade anticriminalité de la police boraine a mené un contrôle productif ce samedi 22 février du côté de Quaregnon. Les policiers ont arrêté un véhicule à bord duquel se trouvaient deux personnes. Le conducteur, un homme connu des services de police, n’était pas en ordre de papier. Et c’est le moins que l’on puisse dire.

Il n’était pas en possession du permis de conduire tandis que son véhicule était en défaut d’assurance et de contrôle technique. De plus, la voiture était immatriculée avec une fausse plaque et l’homme détenait une arme prohibée. De nombreux PV ont évidemment découlé de ce contrôle : défaut d’assurance et de permis de conduire, contrefaçon de plaque d’immatriculation, détention d’arme prohibée et non-respect des conditions de libération…