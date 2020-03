Un policier a été légèrement blessé lors de l'intervention.

C’est une scène plutôt impressionnante à laquelle ont assisté, à distance, plusieurs citoyens. Ce vendredi en début d’après-midi, plusieurs combis de police ont en effet débarqué en trombe, sirènes hurlantes, à la rue de Monsville. Tout est en réalité parti du contrôle d’un conducteur stationné au niveau de cette même rue.

À bord du véhicule, le conducteur donc, mais aussi trois enfants installés à l’arrière et âgés entre 8 et 15 ans. Interpellé par ce stationnement suspect compte tenu du contexte sanitaire, une patrouille de la zone de police boraine a décidé de procéder à un contrôle. Alors qu’ils se renseignaient sur la présence du véhicule, les policiers ont été confrontés à un individu passablement agressif, répétant qu’il était libre de se trouver là.

Les policiers ont évidemment rappelé à l’individu les mesures de confinement désormais en vigueur. Ce dernier a alors expliqué qu’il conduisait sa compagne sur son lieu de travail mais qu’ils s’étaient arrêtés en chemin pour qu’elle puisse acheter un sandwich. Constatant l’âge des enfants, les policiers ont précisé qu’il aurait été plus judicieux de les laisser à la maison.

Irrité, le conducteur a tenté de sortir de son véhicule. Un comportement évidement interdit lors d’un contrôle. Les policiers ont donc refermé la portière, après quoi l’individu a tenté de leur porter des coups à travers la fenêtre. Voyant que la situation était en passe de dégénérer, un appel aux renforts a été lancé. Dans l’intervalle, la compagne revenait avec son sandwich vers le véhicule.

Plusieurs équipes, actives sur le terrain non loin de là, ont fait route vers la rue de Monsville pour prêter main forte aux policiers déjà sur place. Au moins quatre équipes de deux agents ont répondu à l’appel. L’individu agressif a été arrêté administrativement et placé en cellule. Un PV pour rébellion a été dressé. La compagne et les enfants sont quant à eux rentrer chez eux. Lors de cette intervention, un policier a été légèrement blessé.