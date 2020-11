Un vent de renouveau va souffler sur le quartier de Monsville à Quaregnon et la commune pourra compter sur un coup de pouce financier de la Région wallonne. Le ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, a en effet annoncé qu'un subside de 34.000 euros serait accordé pour soutenir la commune boraine dans son projet de rénovation urbaine.

Le projet vise notamment à construire des logements pour familles avec enfants, dont certains en intérieur d'îlots sur des propriétés communales, à rénover l'espace public en aménageant la rue de Monsville en zone 30 et en sécurisant les carrefours, à créer des parcs publics, à sensibiliser les habitants à l'amélioration du quartier ou encore à stimuler l'implantation de commerces et de services.

On le voit, le quartier est amené à faire peau neuve. Dans un premier temps, et avec l'aide de ce subside wallon, les actions seront prioritairement consacrées à l'îlot Vallée, l'îlot de Montignies et la rue de Monsville.