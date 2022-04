Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, la foire vient de reprendre ses quartiers à Quaregnon. Comme de nombreuses années, ce n’est cependant pas sur la place communale que les forains se sont installés mais bien sur l’esplanade du Fairplay, à deux pas de la piscine communale. Un changement qui ne date donc pas d’hier mais que de nombreux citoyens continuent de regretter amèrement, réclamant le retour du champ de foire sur la place.

"Je peux comprendre la nostalgie de certains habitants : étant plus jeune, j’ai moi-même connu la foire sur la place communale", souligne Damien Jenart (PS), bourgmestre de Quaregnon. "Mais les travaux qui ont à l’époque été entrepris sur cette dernière n’ont pas permis de maintenir d’y maintenir l’installation de la foire. Cela fait 13 ans qu’elle a été déplacée mais le sujet reste sensible. Chaque année, nous faisons face aux mêmes commentaires."

En la matière, 2022 ne fera pas exception. Sur les réseaux sociaux, les commentaires se multiplient. "C’était tellement mieux sur la place", "mauvais endroit", "Je suis favorable au retour de la ducasse sur la place", "Ils devraient être sur la place", "À quand un retour sur la place ?" peut-on par exemple lire sur Facebook. Le bourgmestre se dit conscient de cette volonté, quasi unanime, mais rappelle qu’il ne suffit pas de le souhaiter.

"Les normes de sécurité ont drastiquement évolué ces dernières années et organiser une foire ne s’improvise pas. Nous devons prendre de nombreuses dispositions pour permettre l’intervention de la police, des pompiers, des ambulanciers en cas de problème. Nous en avons encore discuté lors de la dernière réunion de sécurité et il apparait que l’esplanade de la piscine offre des conditions de sécurité optimales." Par ailleurs, la stabilité même de la place communale est à prendre en compte.

Les citoyens devront donc se faire à l’idée : le retour des forains sur cette dernière, comme "au bon vieux temps", ne sera pas pour demain. "La porte n’est pas définitivement fermée de notre côté. Nous comprenons que dans un objectif de soutien au commerce local, la place communale est plus adaptée. Je vais tenter de rencontrer les forains à l’issue de la ducasse afin d’échanger avec eux et d’avoir leur ressenti. Mais rien ne sera envisagé avant plusieurs années."

Et pour cause : la construction de la nouvelle cité administrative viendra encore changer la donne et compliquer les choses. "Nous pourrions simplement étudier la faisabilité d’un retour de la ducasse sur la place mais il faudrait de très solides garanties pour l’envisager plus sérieusement dans le futur. Nous restons attentifs car le sujet reste sensible mais je ne formulerai aucune promesse. Ce serait malhonnête de ma part."

En attendant, les forains resteront sur l’esplanade du Fairplay du 15 au 19 avril et espèrent accueillir un maximum de monde après deux ans d’absence.