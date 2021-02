On ne se débarrassera pas du masque du si tôt ! La commune de Quaregnon, via son collège communal, vient en effet de prolonger le port obligatoire de ce dernier en centre-ville et aux abords des écoles, toujours dans l’objectif de limiter strictement les risques de contamination à la covid-19. L’ordonnance, signée par le bourgmestre Jean-Pierre Lépine (PS), restera d’application au moins jusqu’au 30 avril prochain.

En pratique, elle impose que chaque citoyen se couvre le nez et la bouche grâce à un masque ou tout autre protection similaire lors de son passage dans le centre-ville (périmètre du marché hebdomadaire constitué de la Grand-Place, de la rue du Village ainsi que d’une portion des rues Carnot, Derbaix, Castiaux et de l’Egalité) ainsi que lorsqu’il se trouve aux abords des écoles de l’entité de Quaregnon.

Le quotidien de Quaregnonnais ne changera pas radicalement, avec cette nouvelle mesure. Et pour cause : le port du masque était déjà obligatoire dans certaines rues de l’entité depuis le 3 août dernier. Les enfants âgés de moins de 12 ans sont en revanche toujours exemptés de ce port du masque. Une dérogation pour raison médicale ou lors d’une activité physique intense peut par ailleurs être considérée.

La commune rappelle encore que le port du masque doit, en toute circonstance, s’accompagner d’autres gestes barrières : se laver les mains régulièrement, éviter de se donner ou de se serrer la main, de se faire la bise, de se serrer dans les bras, utiliser des mouchoirs en papier, éternuer ou tousser dans son coude, rester à la maison en cas de symptômes. Notons enfin que le port du masque obligatoire à Quaregnon accompagne l’arrêté de police provincial qui impose à chaque citoyen du Hainaut de toujours détenir un masque lors de déplacement sur le territoire.