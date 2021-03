Certains sont décidément prêts à prendre tous les risques pour échapper à la police et fuir leurs responsabilités. Ce mardi aux alentours de 16 heures, alors qu’elle patrouillait, une équipe de la brigade anti-criminalité de la zone de police boraine a eu son attention attirée par un cyclomoteur qui circulait sans plaque, au niveau de la rue Madame, à Quaregnon. Par ailleurs, la passagère ne portait pas de casque.

Malgré les injonctions des policiers, le conducteur a refusé de s’arrêter et n’a pas hésité à emprunter une rue à sens interdit, commettant de nombreuses infractions et roulant sur le trottoir, mettant ainsi en danger les piétons. L’individu s’est finalement engagé dans une rue sans issue avant d’abandonner le véhicule. Sa passagère et lui ont tenté de prendre la fuite mais ont rapidement été rattrapés par les policiers. Tous deux ont été privés de liberté.

Ils devront désormais faire face aux conséquences de leurs actes et répondre, notamment, d’entrave méchante à la circulation, de conduite sous influence de produits stupéfiants, de conduite dangereuse et de défaut d’assurance. Le cyclomoteur a évidemment été saisi.