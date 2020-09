Il était environ 16 heures, ce mercredi, lorsque les policiers de la zone de police boraine ont procédé au contrôle d’un véhicule à hauteur de la rue Jules Destrée, à Quaregnon. Les policiers ont visiblement eu du flair puisque plusieurs infractions ont été constatées à l’issue de celui-ci.

Le conducteur était sous influence de produits stupéfiants et n’était en plus pas titulaire du permis de conduire. Le véhicule était en défaut de contrôle technique et d’assurance. En outre, la plaque d’immatriculation était signalée car volée du côté de Namur. Une petite quantité de produits stupéfiants a par ailleurs été retrouvée au sein de l’habitacle.

Le conducteur et sa passagère ont été ramenés au sein des locaux de la zone de police afin d’être entendus sur l’ensemble des faits qui leur sont désormais reprochés.