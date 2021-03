Ce vendredi aux alentours de 17h30, la zone de police boraine a dû intervenir afin de mettre fin à un rassemblement organisé du Quaregnon, alors que la situation épidémiologique semble se dégrader au fil des jours et semaines. À l’arrivée des services, au niveau de la rue Leuba, plusieurs jeunes ont tenté de prendre la fuite.

Trois d’entre eux ont malgré tout pu être rattrapés et interpellés. Tous mineurs (nés en 2006, 2005 et 2003), ils devront répondre de plusieurs faits, à savoir consommation d’alcool et de produits stupéfiants sur la voie publique et trouble à l’ordre publique. Les trois individus ont été privés de liberté et ramenés au sein des locaux de la zone de police, où leurs parents sont venus les rechercher dans le courant de la soirée.