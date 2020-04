La maison de repos Le Petit Paradis a tourné un clip sur la célèbre chanson de Freddy Tougaux.

"Y'a des matins, quand tu te lèves tu sais très bien que ça n'ira pas bien. Puis tu te dis, ça va d'aller. Et puis ça passe, ça se passe très bien." Ces paroles de la fameuse chanson de Freddy Tougaux Ca va d'aller résonnent presque comme un hymne en ce moment pour de nombreux travailleurs des hôpitaux et des maisons de repos. Leur quotidien, rythmé par la crise sanitaire et parfois de mauvaises nouvelles, est tout sauf simple.

Tous les moyens sont donc bons pour garder la pêche. Y compris la musique et la danse. C'est le message qu'ont voulu faire passer les membres du personnel de la maison de repos et de soin Le Petit Paradis, à Quaregnon. Ensemble, tous secteurs confondus, ils ont mis sur pied un clip musical dans lequel chacun se met en scène. Les résidents n'ont pas non plus été oubliés. L'une d'entre eux a même ressorti son accordéon pour l'occasion. Le message est clair : "restons positifs, ça va daller !"

Par ailleurs, la maison de repos a déjà fait savoir (comme beaucoup d'autres de la région) qu'elle ne rouvrirait pas ses portes aux visites la semaine prochaine.