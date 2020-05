L'homme était déjà connu des services de police.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des policiers du service intervention de la zone de police boraine ont croisé la route d'un véhicule dont la vitesse semblait inadaptée. Le conducteur roulait à vive allure dans les rues de Quaregnon. Il n’en fallait évidemment pas plus pour qu’un contrôle du conducteur et de sa passagère soit organisé.

Agé d'une vingtaine d'années, l'homme était déjà connu des services pour divers délits. Il poursuit visiblement sur sa lancée puisque lors de la fouille de l’individu et du véhicule, les policiers ont retrouvé, dans la poche du conducteur, quelque 2000 euros en coupures de 50, 20, 10 et 5 euros, et dans l’habitacle du véhicule deux sachets contenant des stupéfiants pour un total de 85 grammes de cannabis.

Le jeune homme a été arrêté et ramené au sein des locaux de la zone boraine. La passagère n'a quant à elle pas été inquiétée. Demandée par le magistrat de garde, une perquisition au domicile de l’individu a été menée. Au cours de celle-ci, les policiers ont retrouvé un sachet contenant 85 grammes de cannabis, une balance de précision ainsi que des sachets de conditionnement. Les stupéfiants, le téléphone portable et le véhicule ont été saisis.

À l'issue de cette perquisition, l'homme a de nouveau été ramené à l’hôtel de police et auditionné avant d'être relaxé.