C’est ce que l’on peut appeler une belle prise ! Ce lundi matin, la section stupéfiant du service d’enquêtes et de recherches de la zone de police boraine, renforcée par l’unité d’assistance spéciale, est intervenue dans une habitation de Quaregnon pour procéder à une perquisition. Les équipes ne sont pas reparties bredouilles, que du contraire.

Lors de cette opération, 48 grammes de cocaïne et 28 grammes de cannabis ont été saisis. Les policiers ont également mis la main sur plus de 5000 euros en coupures diverses, du matériel de conditionnement et une balance de précision. Plusieurs documents d’identité, allant du permis de conduire aux passeports, ont aussi été retrouvés.

Le dealer présumé a été interpellé et privé de liberté. Il est, en ce moment, auditionné au sein des locaux de la zone de police boraine.