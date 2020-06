Plusieurs coups de feu ont été tirés, une balle a atteint le tibia d'un jeune.

La scène en a choqué plus d’un. Ce dimanche un peu après 20 heures, plusieurs coups de feu ont retenti au niveau de la rue du Village, à Quaregnon, à deux pas seulement de la Grand-Place. Pour des raisons qui devront encore être éclaircies, une violente altercation a éclaté entre plusieurs jeunes et un commerçant bien connu dans la région puisque ce dernier tient depuis de longues années la cordonnerie, elle-même installée à la rue du Village. Plusieurs coups de feu ont été tirés et l’un des jeunes a reçu une balle dans le tibia.

Selon nos informations, tout a débuté sur fond d’incivisme derrière le volant. Les jeunes conducteurs auraient eu le pied lourd sur l’accélérateur alors qu’ils circulaient dans le centre du village. Ce qui risquait malheureusement d’arriver arriva : un accident a été provoqué et le ton est monté entre les conducteurs et le cordonnier. Toujours selon nos informations, le commerçant aurait été violemment frappé et se serait retrouvé au sol.

Une fois relevé, ce dernier se serait dirigé vers sa boutique située à une vingtaine de mètres à peine des lieux de l’agression et en serait revenu armé. Plusieurs coups de feu ont été tirés. L’un des jeunes a été blessé au niveau du tibia. Il a pu être pris en charge et emmené vers l’hôpital EpiCURA. Ses jours ne sont cependant pas en danger. Les équipes de police sont arrivées en nombre sur les lieux afin de les sécuriser et pour permettre l’évacuation de la victime.

Les constatations d’usage sont encore nécessaires afin de tirer au clair cette histoire et de comprendre comment un commerçant sans histoire et ayant pignon sur rue a pu en arriver à se saisir d'une arme et à tirer sur quelqu'un pour mettre un terme à la situation.