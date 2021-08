Commun à l’ensemble des disciplines sportives, le fair-play est une véritable philosophie de vie et l’un des moteurs de l’éducation physique. C’est en ce sens que depuis maintenant près de 10 ans, la commune de Quaregnon propose aux clubs de l’entité d’adhérer à une charte du fairplay, reprenant les grands principes en la matière. La signature, annuelle, interviendra ce dimanche 22 août au sein du stade Louis Piérard, lors du match de football Borina Quaregnon – AC Quaregnon-Wasmuël.

Pour le lancement de cette nouvelle saison sportive, le collège communal accueillera par ailleurs Philippe Housiaux, président du panathlon, et David Delférière, président de l’association des clubs francophones de football. "C’est un principe qui nous tient particulièrement à cœur mais qui nécessite peut-être une petite piqure de rappel annuelle", sourit Christelle Demoustiez (PS), échevine en charge du sport à Quaregnon.

"Cette charte a vu le jour il y a un peu plus de 10 ans, lorsque j’étais encore conseillère et présidente de la commission du cadre de vie. À l’époque, il n’était malheureusement pas rare que la police intervienne parce que sur les terrains et aux abords, les esprits s’échauffaient. Nous avons souhaité faire quelque chose et depuis, tous les clubs l’ont signée. On sait que dans le cadre du jeu, d’une compétition, on peut perdre le contrôle. L’idée, c’est de malgré tout éviter cela."

Si de trop nombreux débordements devaient être déplorés, la commune pourrait alors prendre certaines mesures. "Cette charte a vocation à rappeler des principes connus de tous, mais aussi à prévoir des sanctions. Cela peut aller jusqu’à la privation de subsides communaux, par exemple", insiste l’échevine. À ce jour cependant, la notion de fairplay semble avoir été intégré par la majorité des clubs et de leurs membres.

D’ici quelques jours, la commune présentera son warm-up, c’est-à-dire un programme d’actions qui s’étalera sur trois ans, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la mandature, et qui concerna l’ensemble des disciplines sportives représentées sur le territoire de Quaregnon.