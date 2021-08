C’est visiblement l’une des conséquences de la météo particulièrement pluvieuses de ces dernières semaines. Ce dimanche, un cercueil a glissé du caveau qui l’abritait et s’est ainsi retrouvé à la vue des visiteurs du cimetière de l’Égalité, à Quaregnon. Très rapidement, les autorités communales et les services techniques sont intervenus.

Le bourgmestre, Damien Jenart (PS), s’est dit lui aussi peiné et choqué par ces images. "La situation a été directement prise très au sérieux par la Zone de Police Boraine", explique-t-il. "Des premiers éléments de l’enquête, il semblerait que la détérioration du caveau et le glissement du cercueil, aient été causés par les fortes pluies de ces derniers jours." Et non par un acte de vandalisme, donc.

"J’ose effectivement espérer qu’il ne s’agit pas d’un acte volontaire. Les images des caméras, analysées par la police, ne laissent rien présumer en ce sens. Certains caveaux sont très anciens et sont très abimés. Nous tentons de faire notre possible pour que les choses soient bien gérées mais nous ne pouvons pas intervenir comme nous le voulons car ces caveaux ne sont pas notre propriété."

Le bourgmestre rappelle que d’importants efforts sont faits pour entretenir au mieux les cimetières. "Nous procédons toujours à la désaffection de certaines parcelles lorsque des tombes, anciennes, ne sont plus entretenues, faute de descendants. Nous végétalisons certains espaces, nous investissons pour assurer la réfection des voiries internes et nous avons récemment procédé à l’engagement d’un nouveau fossoyeur."

L’incident de ce dimanche, malheureux, reste heureusement exceptionnel.