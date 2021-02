L’événement rassemble chaque année des centaines de passionnés qui effectuent le déplacement pour tenter d’approcher leurs idoles, obtenir un autographe et les encourager. Cette année, crise sanitaire oblige, des mesures drastiques sont prises afin de malgré tout permettre l’organisation du Grand Prix Samyn. L’événement sportif aura en effet bien lieu le 2 mars prochain, mais à huis clos. Il faudra donc faire une croix sur l’esprit convivial qui plane généralement sur la course.

Pour les organisateurs, le stress est bien présent. "Il faut penser à tout car même si les chiffres sont encourageants, la crise n’est pas derrière nous", commente Pol Bouviez, vice-président de l’asbl Wallonia Samyn. "Nous ne voulons prendre aucun risque et ne pas être pointés du doigt. Nous respectons donc scrupuleusement les protocoles qui nous sont imposés." Des protocoles qui sont établis par l’UCI, l’Union Cycliste Internationale, mais aussi par le gouvernement.

"Les coureurs seront testés à plusieurs reprises, notamment 72 heures avant la course. Chaque médecin d’équipe sera chargé d’évaluer d’éventuels symptômes (toux, fièvre, douleurs musculaires,…) et s’il y a suspicion de covid-19, l’équipe dans sa totalité pourrait être placée en quarantaine. Ce sont des risques qu’il faut à tout prix limiter." Pour ce faire, seuls les contacts au sein de l’équipe seront autorités.

"Une équipe, c’est une bulle. Elle ne pourra donc en aucun cas être approchée par le public. Elle sera installée sur des sites fermés à celui-ci. Des chemins d’accès seront prévus pour qu’il n’y ait aucun croisement, aucune attente. Toutes les personnes accréditées (journalistes, VIP,…) devront quant à elles présenter un test covid négatif, réalisé dans les 72 heures. Nous avons un accord avec Hainaut Analyse pour que les résultats puissent être obtenus dans les temps."

Un test de température sera également effectué le jour J auprès de chaque personne présente sur les sites de course et une décharge attestant de l’absence de contact à risque devra être signée. Deux médecins seront par ailleurs présents tout au long de l’événement. Les riverains qui habitent le long de la course pourront quant à eux observer le passage des coureurs en prenant évidemment soin de respecter les distances de sécurité. Une voiture-balai annoncera le passage de la course.

Bien sûr, l’organisation aurait préféré se passer de toutes ces contraintes. "Mais la priorité, c’est que l’événement puisse être organisé en toute sécurité, pour les sportifs et l’ensemble des équipes. Lorsque la possibilité d’une organisation à huis clos a été évoquée, tout le monde a compris qu’il s’agissait de la seule solution." Les différentes mesures ont donc été élaborées en parfaite collaboration avec les bourgmestres de Quaregnon et de Dour, qui accueillent respectivement le départ et l’arrivée de la course.