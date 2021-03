Le message a été entendu. Ce mardi, il n’y avait ni public, ni chasseurs d’autographes le long du Grand Prix Samyn. Comme prévu, l’événement sportif a été organisé à huis clos, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Du côté de l’organisation, on se dit extrêmement satisfaite du respect des consignes… Mais on espère évidemment ne plus jamais avoir à organiser la course dans pareil contexte.

"Nous tenons à saluer la discipline observée par toutes les personnes présentes sur les sites de la course, qu’il s’agisse des équipes, des bénévoles, des journalistes,… Tout le monde s’est plié aux protocoles instaurés", souligne Pol Bouviez, vice-président de l’asbl Wallonia Samyn. "Toutes les personnes présentes avaient préalablement subi un test PCR et signé une décharge attestant de l’absence de contact à risque au cours des 15 derniers jours."