La zone de Police Boraine a mené une vaste opération stupéfiant le 4 mai dernier. Le Service d’Enquête et de Recherche de la zone a en effet mis à exécution, dans le cadre d’un dossier "stup", quatre mandats de perquisition sur les communes de Saint-Ghislain, Boussu et Hornu.

19 policiers étaient impliqués dans ces perquisitions menées simultanément. Une arme à feu a été retrouvée dans une habitation. Les policiers ont également mis la main sur 49 grammes de marijuana ainsi qu’une balance de précision et du matériel de conditionnement. Environ 4 000 euros et de nombreux GSM, véhicules et documents bancaires ont été saisis. Les documents bancaires ont permis la saisie des comptes sur lesquels que 24 000 euros ont été découverts.

"Des trois personnes interpellées au cours de cette opération, deux d’entre elles ont été présentées puis placées sous mandat d’arrêt. Elles sont soupçonnées d’être impliquées dans un trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent. L’enquête se poursuit…", indique la zone de Police Boraine.