Les événements reprennent un par un après leur mise à l’arrêt lors de la crise sanitaire. La commune de Quiévrain et l’asbl Vivre à Audregnies annoncent d’ailleurs que les Médiévales de la Saint-Jean se tiendront les 25 et 26 juin sur la Place d’Audregnies. Les citoyens seront véritablement plongés dans le Moyen-Âge, le temps d’un week-end.

Une petite nouveauté interviendra cette année. "Cette année, nous accueillerons cinq compagnies de reconstitution, dont quatre n’ont pas encore posé leur campement sur les terres audregniennes : les Archers de Cervia, les Limiers du Roy, la Congrégation des frères de Saint-Jacques de Compostelle, la Mesnie du Phoenix et les compagnons de Saint-Michel", indique la commune de Quiévrain. "Ceux-ci proposeront notamment différentes animations autour de la vie à l’époque médiévale, décriront leur campement, une démonstration et l’occasion de vous essayer de tir à l’arc, plusieurs cérémonies religieuses liées à la bénédiction des armes et l’adoubement des chevaliers, la fabrication du pain et également la présentations et l’entretien des armes, sans oublier les démonstrations de combats en lice."

Un marché artisanal avec près de 40 marchands sera également ouvert au public durant ces deux jours de fête. Un grand tournoi de chevalerie, mettant en scènes les combats menés à l’époque, sera proposé par EquiVie et viendra ponctuer la journée du samedi, aux alentours de 18h.

Les Feux de la Saint-Jean prendront place dans la fête, une tradition depuis plus de 30 ans dans le village, avec une soirée animée par le DJ Marco Reda. Toute la journée, un bar et une petite restauration seront proposés avec, une nouveauté cette année, un bar à cocktails.

Le dimanche, une pièce médiévale proposée par le Théâtre Estrella sera à découvrir à 16h, et le groupe C’H.A.G. sera présent toute la journée pour proposer des intermèdes musicaux sur le site.