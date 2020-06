Certains riverains s'opposent à la remise à double sens de cette rue de Genly.

En 2018, les autorités communales décidaient de mettre la rue Grande, à Genly, en sens unique. Le nouveau collège communal PS-MR+ a cependant décidé de faire marche arrière : depuis ce mois de juin et jusqu’au 3 septembre prochain, la rue sera à nouveau accessible dans les deux sens de circulation. De nombreux riverains se sont opposés à ce projet, pétition à l’appui, même s’il ne s’agit en réalité que d’un test.

Ce jeudi, deux d’entre eux ont pu rencontrer la bourgmestre, le premier échevin, l’échevine de la mobilité et l’inspecteur principal pour la zone de police Mons-Quévy afin de présenter leurs arguments. "La rencontre s’est déroulée dans un esprit très positif et constructif, chacun a pu s’expliquer", annonce Muriel Cochez (MR+), en charge de la mobilité. "La réunion s’est étalée sur environ une heure et de mon côté, j’ai le sentiment que chacun a été écouté."

Concrètement, l’échevine a soutenu ce projet de test grandeur nature. "Il y avait une demande d’habitants, peut-être pas ceux de la rue Grande mais du quartier, pour que cette rue soit remise à double sens, notamment parce que le passage à niveaux est régulièrement fermé, en travaux,… Eux craignent une forte augmentation du trafic. De notre côté, nous tentons de rassurer en précisant qu’un analyseur de trafic nous permettra d’objectiver la situation."

Des contrôles renforcés de la police sont également prévus. "Nous savons qu’il y a des comportements inadéquats. D’autres pistes peuvent être envisagées, par exemple la pose de potelets pour réduire la vitesse. Les amendes tomberont si cela s’avère nécessaire." À ce stade, rien n’est donc joué. "Il ne s’agit que d’un test dont il faudra tirer les conclusions. Comme toujours en matière de mobilité, certains seront peut-être déçus. Mais notre rôle est de privilégier l’intérêt général et d’améliorer la sécurité."

Muriel Cochez l’assure : le collège a la ferme intention, sous cette mandature, de privilégier la participation citoyenne… Dans la mesure du possible, évidemment, les décisions finales revenant bien à l’autorité politique.