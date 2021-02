Après de longs mois d’incertitude, les métiers de contacts s’apprêtent enfin à rouvrir leurs portes. Pour accompagner cette réouverture tant attendue et soutenir les professionnels de ce secteur, la commune de Quévy vient de dévoiler de nouvelles aides, plus particulièrement destinées à la clientèle afin de l’encourager à franchir à nouveau les portes de leurs coiffeurs, esthéticiens ou encore tatoueurs.

À partir du 1er mars prochain et jusqu’au 30 juin, les personnes apportant la preuve par ticket de caisse qu’elles se sont rendues trois fois dans un salon de coiffure situé à Quévy en deux mois, pour une valeur minimale de 15 euros, recevront deux chèques commerces d’une valeur de dix euros. Sur le même principe, les personnes ayant profité de trois soins ou trois massages en deux mois dans un établissement situé à Quévy, pour une valeur minimale de 15 euros, profiteront aussi de deux chèques.

Pour les tatoueurs, les conditions sont naturellement plus souples : les Quévysiens devront apporter la preuve qu’ils se sont fait tatouer dans un salon situé à Quévy, pour une valeur minimale de 80 euros. Là encore, ce sont deux chèques commerces qui seront remis. Ces aides sont évidemment destinées à soutenir le commerce local alors que pour certain, la reprise s’annonce difficile et contraignante compte tenu des mesures sanitaires à observer.

Si aucune perspective n’a encore été donnée à ce jour au secteur horeca et aux gérants de salles de sports, la majorité PS-MR+ a d’ores et déjà adopté le même schéma. Ainsi, les personnes apportant la preuve par ticket de caisse qu’elles sont allées trois fois dans un restaurant de l’entité en deux mois, pour une addition minimale de 50 euros, bénéficieront de deux chèques. Enfin, les personnes ayant souscrit à un abonnement ou à une carte de cours collectif dans une salle de sport (valeur minimale par abonnement de 100 euros) ne seront pas oubliés.

Une réunion avec les brasseurs se tiendra ce mercredi pour définir des actions de soutien à leur égard. Notons finalement que ces aides pourront être renforcées par l’achat d’autres chèques commerces. À partir de ce 1er mars en en effet, la commune remettra en vente ces bons au prix de huit euros, pour une valeur faciale de 10 euros (cinq bons au maximum par ménage). Reste donc à attendre que la vie reprenne son cours… Et à remettre la main sur d’éventuels tickets de caisse.