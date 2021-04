Qui dit retour des beaux jours dit nettoyage de printemps dans les foyers ! Pour aider les ménages à faire le tri et à se débarrasser de leurs encombrants, la commune de Quévy lance la première édition de son opération « en mai, on évacue les déchets. » Cette dernière s’intègre dans le plan local de propreté de la petite commune rurale.

Concrètement, en collaboration avec l’intercommunale Hygea et selon un horaire déjà déterminé, des conteneurs seront installés sur les places communales de chaque village, les samedis du mois de mai. Les habitants auront ainsi l’occasion de venir y déposer leurs encombrants sans avoir à se déplacer dans un parc à conteneurs.

Les conteneurs seront installés entre 9 heures et 15 heures aux dates suivantes : le 8 mai à Asquillies et Quévy-le-Grand, avec en plus une ouverture du recyparc de Quévy-le-Petit, le 15 mai à Bougnies et Genly, le 22 mai à Givry et Havay et finalement le 29 mai à Aulnois et Blaregnies. Les usagers qui profiteront de cette opération sont soumis en règles sanitaires actuelles : le port du masque est donc obligatoire et les distances physiques devront être respectées.

Notons encore que pour éviter les éventuels « abus », les citoyens ne pourront profiter que d’un seul passage. L’identité sera contrôlée et encodée sur base de la carte d’identité et d’une pièce probante (facture, avertissement extrait de rôle, permis de conduire,…). Dans la mesure du possible, il est demandé aux citoyens de se rendre aux conteneurs placés dans leurs propres villages.