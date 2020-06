De nombreuses aides sont proposées aux commerçants, à l'horeca, aux clubs et associations et aux citoyens.

Alors que la vie reprend peu à peu son court, les mesures prises par les autorités communales pour soutenir les secteurs les plus touchés se multiplient. Du côté de Quévy, la nouvelle est tombée ce lundi, à l’issue de la réunion du collège communal. Un plan de relance de la vie locale, destinée à soutenir les commerces ayant dû fermer lors du confinement, les commerces non fermés ou fermés sur base volontaire, les entreprises et associations locales et les citoyens, a été dévoilé.

Concrètement, le collège PS-MR+ annonce la création de chèque commerces-sport-culture. "Chaque ménage recevra un chèque d’un montant de dix euros, valable dans les commerces qui seront conventionnés. Les habitants pourront également achetés des chèques d’une valeur faciale de dix euros au prix de huit euros (maximum cinq chèques par ménage). Ces chèques seront distribués en septembre et seront valables de septembre à fin décembre 2020."

Pour les commerces concernés, le collège prévoit l’exonération partielles de taxes : taxe sur la force motrice, sur les enseignes et assimilés, sur les débits de boissons et de tabac, sur les clubs privés. La majorité s’engage par ailleurs à promouvoir les commerces locaux dans son bulletin communal et via TéléMB et à réaliser un calendrier spécial 2021 en collaboration avec les commerçants locaux. Ce dernier recensera les activités des associations locales.

Une aide financière directe de 1500 euros sera accordée au secteur horeca en complément de l’aide déjà octroyée par la Région wallonne. De même, les commerces qui ont bénéficié d’une indemnité covid-19 de la Région wallonne profiteront d’une aide directe de 10% de l’aide wallonne de 250 euros et 500 euros. Les associations locales recevront 250 euros ou 500 euros. Enfin, les clubs et salles de sport privées et publiques pourront compter sur une aide de 5000 euros pour l’achat de matériel.

Les citoyens ne seront pas en reste puisqu’ils profiteront d’un concours de fidélisation aux commerces locaux. "Pour récompenser les consommateurs qui auront rempli l’objectif de consommation locale, 50 bons d’achats de 25 à 500 euros seront distribués lors d’un tirage au sort." Pour poursuivre dans cet esprit de consommation locale, une halle aux producteurs locaux sera une fois par mois, de septembre à décembre, au sein de l’église de Genly.