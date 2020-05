En l'absence d'études et enquêtes fiables, le collège communal prend position.

Le déploiement du réseau 5G suscite de vives inquiétudes. Du côté de Quévy, le collège communal, à l’instar d’autres communes voisines, a décidé de se positionner très clairement sur le sujet : sous réserve d’études et enquête sérieux, il n’est pas question d’accepter que la commune soit couverte par ce nouveau réseau.

C’est au début du mois d’avril que Proximus annonçait avec le lancement de la 5G. Aussi vite, plusieurs communes wallonnes, dont Mons, marquaient leur opposition au déploiement immédiat de la 5G. "Avant que tout cela ne devienne concret, il est indispensable, et normalement prévu par la déclaration de politique générale, que des enquêtes et études complètes paraissent sur le sujet", justifie David Volant (MR+), premier échevin.

"À partir du moment où ces études n’ont pas vu le jour et qu’il n’est pas possible de mesurer l’impact de ce réseau sur les habitants, le calendrier de déploiement tel que spécificité par les opérateurs doit être suspendu. C’est une question de mesures sanitaires pour notre population. Ce que nous traversons actuellement est déjà difficile à gérer. Il est de notre devoir de préserver la santé des habitants à tous les niveaux."

Le premier échevin s’étonne par ailleurs de la volonté de déployer un tel réseau alors que certains recoins de l’entités ne sont toujours pas suffisamment desservis par la 4G. "Nous n’avons pas été interpellés par les citoyens dans ce cadre-là, même si le sujet revient de temps à autre au fil de certaines discussions. Le collège souhaitait adopter une position claire, comme d’autres l’ont fait avant nous."

Rappelons que la 5G doit permettre des vitesses de chargement et téléchargement plus élevées. Destinée à faire face, selon Proximus, "à la croissance exponentielle de la consommation de données et pouvant supporter une multitude d’appareils pour fonctionner en même temps", la 5G est également fortement décriée : ses opposants évoquent un impact social, sanitaire et écologique considérable.