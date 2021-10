Il y aura très prochainement du changement au sein du collège communal de Quévy. Un projet d’avenant au pacte de majorité vient en effet d’être déposé et sera proposé lors du prochain conseil communal, le 28 octobre. Il doit permettre le remplacement de Muriel Cochez (MR+), qui avait jusqu’ici la charge de la mobilité, des travaux et de l’agriculture, par Vincent Wanbersy (MR+).

Au niveau du conseil communal, Gérard Durbur devrait prêter serment. Il y aura également un changement au niveau du Parti Socialiste, puisque Laurent Bougard cédera sa place à Catherine Poncin. Cette dernière devrait hériter du même portefeuille de compétences, à savoir la culture, les sports, la vie associative ou encore la santé et le tourisme.

© D.R.

"Je suis quelqu’un d’assez superstitieux, je préfère dès lors ne rien dire tant que je n’ai pas prêté serment", nous expliquait Catherine Poncin. La proposition d’avenant devra en effet recueillir la majorité des voix des membres présents pour être adopté. D’ici là, au niveau du MR, la désormais ex-échevine de la mobilité a quitté les services administratifs.

"J’ai changé de domicile pour me rapprocher de ma famille, à Binche, je ne respecte dès lors plus l’une des conditions d’éligibilité", précise Muriel Cochez. "Un mandat de six, ça peut sembler long de prime abord mais ça passe extrêmement vite, surtout lorsque l’on a un travail à côté. Nous sommes désormais à mi-mandature et je suis heureuse du travail qui a pu être accompli, je pars en sachant que certains dossiers aboutiront également très bientôt."

La crise sanitaire est venue jouer les troubles fêtes, si bien que l’échevine n’a pu avancer sur certains dossiers comme elle l’aurait souhaité. "Ça a été un peu partout pareil. Mais je n’ai pas de regrets. J’ai eu des retours très positifs des personnes que j’ai côtoyé durant ce mandat et j’ai vécu une belle expérience, tant politique qu’humaine. La politique n’est qu’une tranche de vie, il y a eu des gens avant moi, il y en aura après."

Muriel Cochez a notamment géré d’importants dossiers en matière de mobilité. "On a travaillé à l’installation de nouveaux radars, à la sécurisation de certains axes problématiques, à la diminution de tonnage dans certains villages,… Deux conseillères en mobilité ont été formées, ce qui permet à l’échevin en place d’être épaulé sur ses dossiers." La nouvelle citoyenne binchoise s’apprête désormais à tourner la page.

"Je suis heureuse que le groupe MR+ soit arrivé en majorité et se soit fédéré autour d’un programme, et de la façon dont le travail a pu être mené auprès des socialistes, qui nous ont apporté leur expérience et leur connaissance des dossiers. Je souhaite une bonne continuation à ce collège communal." Muriel Cochez tire-t-elle pour autant un trait sur un mandat politique ? "Je ne ferme aucune porte, on verra ce que l’avenir me réserve", souffle l’ex-échevine.