En matière de transition énergétique, il est désormais temps de mettre les bouchées doubles. Et pour cause : l’Union européenne s’est fixée pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. La mise en service prochaine de la seconde cabine d’injection de biométhane dans le réseau gazier wallon, sur le site de Vanheede Environment Group à Quévy, est donc une excellente nouvelle. Au total, ce ne sont pas moins de 2000 ménages qui pourront ainsi se chauffer et cuisiner grâce à un gaz 100% local, d’origine renouvelable.

Le premier site wallon d’injection de biométhane dans le réseau gazier avait été rendu opérationnel en octobre dernier, à Fleurus, sur le site de la société agro-industrielle Cinergie, qui valorise annuellement quelque 100 000 tonnes d’intrants provenant essentiellement d’effluents d’élevage, de produits agricoles et de déchets agro-alimentaires. À Quévy, Vanheede Environment Group est spécialisé dans le traitement des déchets organiques.