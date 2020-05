La commune se tient prête à aider les commerçants qui en feraient la demande.

À partir de ce lundi, l’activité reprendra peu à peu dans certains secteurs jusqu’ici à l’arrêt. Le déconfinement devient donc réalité. Pour garantir le bon déroulement de cette première phase et éviter un retour en arrière, les communes multiplient les initiatives pour assurer autant que possible la sécurité des citoyens et travailleurs.

C’est ainsi qu’à Quévy, le collège communal a validé la mise à disposition de visières pour les commerçants qui s’apprêtent à rouvrir leurs portes mais aussi de plexiglas. Dans les homes, afin de permettre l’organisation de visites, des plexiglas seront également octroyés. "C’est une firme avec laquelle nous avons déjà travaillé qui sera chargée d’assurer la livraison, nous savons que les délais sont très courts", confirme David Volant (MR+), premier échevin.

"Pour la commune, cela représente un budget d’environ 1500 euros. Nous voulions rester cohérents et maintenir notre ligne de conduite, qui a été de soutenir au maximum nos travailleurs, durement touchés par la crise. Dès le départ, nous avons aidé les commerçants. Il est normal d’en faire de même pour les commerçants qui avaient fermé mais qui s’apprêtent à reprendre du service. Nous voulons leur apporter du soutien."

Un soutien indispensable pour que chacun puisse poursuivre ou relancer ses activités. Dans les salons de coiffure, les visières de protection pourraient devenir la norme. Dans les homes, l’installation de plaques de plexiglas semble inévitable pour assurer la sécurité des seniors. "Nous faisons notre possible, à notre niveau. Nous avions été l’une des premières communes à annoncer l’octroi de masques à l’ensemble de notre population. Ce sera prochainement effectif."

Les masques ont été réceptionnés, ils devraient être mis sous pli dans les prochains jours et distribués dans la foulée dans toutes les boites aux lettres. Notons encore que ces masques seront aussi fournis dans les écoles, y compris à destination des élèves hors entité de Quévy.