La première société n'a pu respecter ses engagements. C'est donc vers la société Au Bleu Sarrau que la majorité s'est tournée.

La situation est inédite et les communes tentent tant bien que mal de la gérer, notamment via l’achat et la distribution de masques de tissu au bénéfice des citoyens. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Du côté de Quévy, le collège communal a dû résilier le marché public qu’elle avait établi avec la SPRL carolo Have a New.

Cette dernière n’était en effet pas en mesure d’offrir les garanties indispensables aux autorités locales. "Nous aurions dû être livrés vendredi dernier mais la société nous avait indiqué que l’usine, située en Albanie, avait du retard dans la production", explique David Volant (MR+), premier échevin. "Nous n’avions pas non plus la garantie que nos masques avaient bien été confectionnés et aucun suivi n’était assuré."

Le collège a donc décidé de réagir. "Nous avons pris patience le temps d’un week-end et avons repris contact avec le responsable de la SPRL lundi. Compte tenu de la société, nous avons décidé, ce mardi, de prendre une décision ferme et de résilier le marché." En parallèle, de nouveaux contacts avec des entreprises locales étaient noués. C’est finalement la société quaregnonnaise Au Bleu Sarrau qui a obtenu le marché.