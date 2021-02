En cette période de coronavirus, il est parfois compliqué de s’aventurer dans un nouveau projet. Malgré les conditions sanitaires, Mélanie et François n’ont pas froid aux yeux et viennent de se lancer dans un nouveau défi. Ensemble, ils ont décidé de diversifier leurs productions à la ferme. "Avec mon mari, nous avons repris l’exploitation de mes parents en juillet 2020. On avait déjà ce projet en tête depuis 2 ans et l’année dernière, en février 2019, nous avons vraiment mis en route notre projet du moulin", indique Mélanie Devlieger, responsable de la ferme du Point-du-jour. Pendant plus d’un an, ils se sont donc formés et informés, ont pris divers contacts et acheté le matériel nécessaire pour pouvoir enfin créer différentes farines.