La commune de Quévy emboitera-t-elle le pas à celle d’Honnelles en installant un distributeur Batopin sur son territoire ? C’est en tout cas le souhait du collège communal. Le premier échevin, David Volant (MR+) a en effet pris contact avec la société, créée en mars 2020 à l’initiative des quatre grandes banques Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC. L’objectif est de développer un réseau de distributeurs automatiques neutres de billets, indépendants de leurs propres agences bancaires.

Dans les communes et plus particulièrement encore les communes rurales, profiter d’un distributeur à deux pas de chez soi et donc bénéficier d’un service de proximité est devenu un luxe. Les citoyens à devoir parcourir de nombreux kilomètres pour aller retirer de l’argent cash ne sont pas rares. "À Quévy, nous ne disposons plus que d’un ou deux distributeurs du côté de Genly", confirme David Volant.