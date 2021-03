Après des mois de fermeture, c’est un mois de mars très chargé qui attend de nombreux indépendants. Même si pendant les longues semaines qui viennent de s’écouler cela n’a pas toujours été facile, c’est avec plaisir qu'ils retrouvent le chemin du travail. "Le mois de mars est complet, les demandes de rendez-vous sont encore plus élevées qu’après le premier confinement", explique Céline Lemoine, indépendante complémentaire en massothérapie "Douceur & plénitude".

Le retour dans les instituts et salons de bien-être, c’est pour de multiples clients un moment pour prendre soin de soi, se détendre et se sentir bien. Cependant, à l’heure actuelle, ce ne sont pas les seules raisons. "Les gens sont très anxieux et très stressés par la situation mais je pense aussi qu’il y a un manque de contact humain et social. Tous sont aussi à la recherche de cela et ils ont besoin de se sentir mieux."

© D.R.



Un protocole strict a tout de même été mis en place pour la réouverture. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition des clients, le port du masque est obligatoire, la venue se fait seule et l’attente se fait à l’extérieur. Céline a également dû prendre d’autres mesures contraignantes. "Je dois désinfecter tout le matériel, tout ce que la personne aurait pu toucher comme les toilettes par exemple. Dès que le rendez-vous est terminé, je dois aussi tout aérer."

En outre, le moment de détente est limité ; le client ne peut rester sur place que le temps nécessaire au soin. "C’est ce qui m’ennuie un peu car je dois clôturer assez rapidement. À la base, je ne travaille pas comme ça. Avant le massage, on discute, on voit l’état mental de la personne en ce moment, comment elle se sent,… Après normalement, on refait un point sur la situation." Avec les mesures sanitaires actuelles, le métier de masseuse devient complètement différent.

En ce 1er mars, Céline est heureuse de retrouver sa clientèle et reste positive. Mais la flambée des nouveaux cas de coronavirus la laisse tout de même un peu perplexe. "Même si ce n’est pas le but du gouvernement de faire machine arrière, avec les nouveaux variants et l’augmentation des chiffres, j’ai un peu peur. Ce serait décevant et angoissant."