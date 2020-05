Deux nouvelles médailles d'or viennent d'être décrochées dans les concours internationaux.

Deux de plus ! Le domaine du chant d’Éole vient une nouvelle fois de s’illustrer et de décrocher l’or dans de prestigieux concours internationaux, le Chardonnay du monde 2020 et le Frankfurt International Trophy, respectivement pour son blanc de blancs cuvée 2017 et son blanc de blancs cuvée 2016.

"C’est extraordinaire pour nous car nous remettons le vin belge au premier plan de concours internationaux", se réjouit Hubert Ewbank. "Décrocher l’or, c’est d’autant plus gratifiant. Les spécialistes le disent, nous avons à Quévy un sol exceptionnel pour le Chardonnay. Il n’a rien à envier aux grands crus produits directement en Champagne."

Si la spécificité des sols et la qualité du raisin sont évidemment des facteurs de taille, ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. "Nous ne laissons rien au hasard. Nous avons énormément investi dans notre chai (lieu où se déroule la vinification, ndlR) afin d’obtenir un produit d’une qualité exceptionnelle. Nous choisissons avec soin nos bouteilles, nos bouchons,… Nous faisons en tout cas notre maximum."

Décrocher ces deux nouvelles médailles, devant parfois de grands noms français, est évidemment une magnifique récompense. "Lorsque nous nous sommes lancés par passion, nous avions la volonté de faire tout ce que nous pouvions pour obtenir un produit de grande qualité. Nous nous entourons d’oeno-conseillers avant de débuter nos assemblages et cela nous permet visiblement de sortir du lot."

Et de conclure : "C’est le travail de toute une équipe qui nous permet d’obtenir ces prix. En cette période, ça remet vraiment du baume au cœur." L’activité du chant d’Éole est en effet fortement impactée par la crise, le secteur horeca avec lequel il collabore étant à l’arrêt depuis plus de deux mois.