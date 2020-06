Plus de cinq millions d'euros seront investis par le domaine pour atteindre d'ambitieux objectifs.

Pour beaucoup, l’année 2020 est à oublier au plus vite. Pour d’autres, elle est synonyme de développement et d’investissements. Du côté du Chant d’Éole par exemple, on se réjouit de concrétiser d’importants travaux sur le site du vignoble. Des travaux qui, à terme, permettront de revoir la production à la hausse.

Et c’est peu dire puisque la production annuelle pourrait passer de 100 000 bouteilles à une production comprise entre 350 000 et 500 000 bouteilles. "Nous avons commencé avec 10 hectares plantés, aujourd’hui nous en sommes à 20", explique Hubert Ewbank. "Nous avons toujours misé sur la qualité plus que sur la quantité. Mais la demande est très importante et il est extrêmement frustrant de toujours dire non."

En effet, les bouteilles de Chant d’Éole s’arrachent et les déçus sont donc nombreux. "Nous produisons entre 100 et 150 000 bouteilles et on nous en demande entre 350 et 400 000 par an. Les différents prix décrochés lors de concours internationaux nous ont aussi placés sur l’échiquier. Il fallait donc trouver une solution pour augmenter la production, sans pour autant perdre en qualité. Nous misons beaucoup sur la création de deux zones de vieillissement."

Concrètement, la demande de permis concerne l’extension de la cuverie, la création de deux zones de vieillissement, d’une zone de stockage, l’extension de la zone de bureaux existante et la création d’un local d’exposition, d’une salle de dégustation, d’un espace polyvalent, de locaux sociaux pour les saisonniers, d’une conciergerie et l’extension du parking. Le hangar de stockage de matériel agricole sera quant à lui déplacé. L'enquête publique débutera ce 22 juin et sera clôturée le 6 juillet prochain.

"Il s’agit de très gros investissements, de l’ordre de plus de cinq millions d’euros. Nous espérons pouvoir débuter les travaux en octobre 2020 mais nous sommes dépendants des démarches administratives et de l’obtention des permis. Il y a beaucoup de bonnes choses en perspective pour nous, tant au niveau de l’emploi que de la production même. Nous nous professionnalisons et nous nous imposons sur le marché." Les investissements sont donc indispensables.

Notons encore que si le Chant d’Éole entend augmenter drastiquement ses capacités de production, cela ne se fera pas en un jour mais bien graduellement. Ce n’est en effet qu’à l’horizon 2028-2030 que les 350 000 bouteilles pourront être produites et commercialisées annuellement. Comme lorsqu'il s'agit de déguster un bon vin, la patience est la plus belle des vertus.