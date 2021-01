Ils étaient probablement nombreux à être pendus aux annonces du conseil national de sécurité (CNS) ce vendredi. Malheureusement, l’incertitude plane toujours sur la possibilité des métiers de contact de reprendre leurs activités. En effet, un comité de concertation se tiendra le 5 février prochain afin d’évaluer la situation épidémiologique et confirmer ou non la reprise, possible à partir du 13 février sur base d’une charte stricte. À n’en pas douter, les autorités locales de Quévy seront déçues par ces mesures.

En effet, celles-ci ont décidé d’écrire au ministre de la santé et des indépendante ainsi qu’au ministre-président de la région wallonne afin de plaider pour une réouverture des métiers de contact à partir du 1er février prochain. "Comme de nombreuses communes frontalières, nous constatons que nos commerces de contact, notamment les salons de coiffure et de beauté, souffrent de la fermeture qui leur a été imposée", explique le collège communal.

"Nous sommes conscients que le rôle des gouvernements face à cette crise sanitaire sans précédent est difficile mais aujourd’hui, nous attirons votre attention sur le caractère extrêmement lourd des mesures en application. Les commerces fermés avaient suivi scrupuleusement les protocoles sanitaires lors du déconfinement et voient à présent leurs clients se rendre en France pour obtenir les mêmes services, parfois dans des conditions sanitaires moins strictes qu’en Belgique."

Difficile en effet, pour une commune rurale et transfrontalière comme Quévy, de faire le constat de pareille situation. "En tant que municipalistes, cette réouverture des métiers de contact à quelques kilomètres de la frontière est ressentie comme une réelle discrimination. Compte tenu de la rigueur des protocoles des métiers de contact qui visent à protéger le professionnel et ses clients et compte tenu des drames économiques et psychologiques dans ce secteur, nous souhaitons plaider pour agir en faveur d’une réouverture des métiers de contact dès ce 1er février, au plus tard."

Pour la majorité PS/MR+, rien ne justifie cette fermeture. "Notre requête se fonde sur un principe d’équité étant entendu que jusqu’à présent rien n’a démontré que des foyers de contamination étaient liés à ces professions." À ce stade, il faudra malheureusement encore prendre patience.