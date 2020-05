Le ministre Willy Borsus sera interpellé par les autorités locales.

L’épidémie de coronavirus n’est pas derrière nous. Mais peu à peu, avec prudence, la vie va reprendre son cours. Pour certains secteurs, fortement éprouvés par la crise, la relance des activités s’annonce cependant compliquée. Du côté de Quévy, la majorité PS-MR+ s’inquiète notamment du devenir des asbl.

Le collège a d’ailleurs décidé d’intervenir auprès du gouvernement wallon pour soutenir les asbl qui n’ont pu organiser leurs activités. "Nous n’avons pas de député pour relayer haut et fort nos inquiétudes mais nous interpellerons le ministre Willy Borsus (vice-président de la Wallonie et ministre de l’économie, ndlR) afin de voir quels soutiens peuvent être envisagés vis-à-vis des asbl, notamment celles qui sont créatrices d’emplois", explique le premier échevin David Volant (MR+).

"Nous comptabilisons une quinzaine d’asbl sur le territoire et toutes ont été touchées plus ou moins durement. À titre d’exemple, le centre culturel de Bougnies n’a pu organiser sa foire aux artisans, événement majeur pour assurer des rentrées financières. De notre côté, nous avons déjà fait un geste pour soutenir toutes ces associations mais nous aimerions un soutien plus important de la part du gouvernement wallon."

En effet, la commune de Quévy a déjà décidé de suspendre les loyers communaux pour les asbl qui occupent des bâtiments communaux. "Financièrement, cette crise à des conséquences importantes. Nous restons également attentifs et inquiets du sort réservé aux indépendants complémentaires, qui ont certes une activité principale sur le côté mais qui ont besoin de cette deuxième source de revenus pour subvenir à leurs besoins. Les conditions à remplir pour obtenir des aides sont nombreuses."

Très clairement, le covid-19 multiplie les victimes sur tous les fronts. Beaucoup ne sortiront pas indemnes de cette crise sanitaire… Et économique.