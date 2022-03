Une de plus ! Le Domaine du Chant d’Éole vient en effet d’ajouter une médaille d’or supplémentaire à son déjà long palmarès. La 29e confrontation internationale des meilleurs Chardonnay du Monde s’est achevé de manière on ne peut plus positive pour l’équipe du domaine de Quévy, couronnée d’une médaille d’or malgré la très forte compétition et la présence de nombreux vignerons, tous désireux de décrocher la précieuse récompense.

"Il y avait en compétition une extraordinaire concentration de vins issus de chardonnay d’une très grande diversité géographique", explique-t-on du côté du domaine. C’est en effet peu dire puisque ce ne sont pas moins de 546 échantillons représentant 32 pays qui ont été présentés lors de cet événement. "Peu de vignobles belges ont eu la chance d’être médaillés, et encore moins en or", se réjouissent encore les équipes, qui y voient évidemment une magnifique reconnaissance de leur savoir-faire.

Avec cette médaille supplémentaire, le Chant d’Éole dépasse désormais les vint récompenses internationales reçues. "Le concours Chardonnay du Monde occupe une place à part parmi les concours internationaux, du fait de son ampleur internationale et de l’exigence de sa méthode. Des normes de qualité, au-delà des standards et des conditions de dégustation optimales, ont permis aux experts jurés internationaux de faire de ce concours une référence mondiale." S’y illustrer de la sorte est donc prestigieux à plus d’un titre.

On rappellera encore que la Cuvée Prestige du domaine avait également été élue meilleur vin effervescent du monde en 2019 en Suisse. Le succès sourit donc au Domaine, qui poursuit ses investissements en vue d’assurer son développement. À l’horizon 2028, ce ne sont en effet pas moins de 500 000 bouteilles qui seront mises sur le marché, ce qui permettra de mieux répondre à la demande alors qu’aujourd’hui, les bouteilles s’arrachent.

Avec plusieurs hectares de vignes supplémentaires plantées ces dernières années et dix de plus dès le mois d’avril prochain, le domaine affiche ses ambitions. Il deviendra ainsi le plus grand vignoble de Belgique.