Une macabre découverte avait été faite par Bruno Honclaire, le 4 décembre 2014 à Quévy-le-Grand. Ce jour-là, il retrouvait sa voisine, Aline Thirion âgée de 52 ans, morte allongée sur son lit, ligotée et la tête recouverte d’un sac de pellets. Le mari de la victime a immédiatement été soupçonné et pour cause, leur couple battait de l’aile et envisageait de divorcer. Plus de sept ans après les faits, il est passé devant la chambre des mises en accusation de Mons ce lundi à en croire nos confrères de Sudpresse.

Bien que tous les voisins, ainsi que le mari lui-même, confirment le projet de divorce du couple, pour l’avocat du principal suspect, Maître Discepoli, "Cela ne constitue pas pour autant un mobile". Son client a toujours figuré comme le coupable idéal. Au moment des faits, Bruno et un autre voisin l’avaient retrouvé ligoté et bâillonné sur le seuil de la porte du domicile familial.

Plus de sept ans après la mort de sa femme, le principal suspect demeure inculpé, bien qu’il ne soit plus incarcéré. Aucune date de procès n’a, pour le moment, été fixée. En septembre dernier, la chambre du conseil avait demandé le renvoi du dossier devant la cour d’assises mais la chambre des mises en accusation peut toujours s’opposer à l’ordonnance de la chambre du conseil. Il faudrait pour cela qu’elle considère qu’il n’y a pas assez de charges à l’encontre du principal suspect. Le ministère public et les parties civiles veulent, de leur côté, que cette affaire se poursuive devant la cour d’assises.

Les propres enfants du couple se sont constitués parties civiles à en croire nos confrères de Sudpresse. L’arrêt de la chambre des mises en accusation sera prononcé en février prochain et permettra de savoir si le procès aura lieu ou pas.

Le mari d’Aline Thirion a toujours nié les faits prétendant que trois hommes avaient pénétré dans la maison du couple. L’un des hommes l’aurait menacé, et en aurait profité pour faire entrer ses deux complices. Un tournant dans cette macabre histoire est donc attendu en février prochain.