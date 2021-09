C’est un travail de longue haleine qui vient de prendre fin. En 2019, la Région wallonne lançait un appel à projets visant à effectuer le recensement du petit patrimoine populaire wallon. Pour le territoire de Quévy, c’est le Cercle des Dix Clochers qui avait accepté de s’atteler à la tâche. "Ces recherches sur le terrain ont amené les membres du Cercle des Dix Clochers à porter un nouveau regard sur ces détails qui font partie de notre environnement et qui semblent n’offrir que peu d’intérêt", explique-t-on du côté de l’administration communale.

"Changer le regard que nous portons sur les choses qui nous entourent, modifier la perspective, créer une nouvelle approche pour qu’au bout du processus, une simple pierre, un modeste panneau de signalisation, un arbre puissent révéler leurs messages." Ce travail était essentiel, aux yeux du cercle d’Histoire locale. L’espoir du Cercle des Dix Clochers réside désormais dans le fait que le fruit de leurs investigations puisse amener le plus grand nombre à prendre conscience de la valeur de ce petit patrimoine.

Ce n’est que via cette prise de conscience qu’il sera préservé, voire mis en valeur. On recense parmi le petit patrimoine les points d’eau comme les fontaines et les pompes, le patrimoine sacré comme les croix et les potales, les ouvertures comme les portes et portiques, la signalisation comme les enseignes, colonnes Morris ou encore la délimitation comme les bornes-frontières ou les bornes postales.

Pour valoriser la mémoire des lieux, la Région wallonne octroie des subventions pour les travaux d'entretien, de réfection, de rénovation et de restauration. Dans le cadre de l’appel à projet de la Région wallonne, ce ne sont pas moins de 113 communes qui avaient manifesté leur intérêt. Le projet était initialement prévu pour 25 communes mais ce sont finalement 76 communes qui ont été retenues.

À Quévy, le fruit de ce minutieux travail sera présenté à travers un ouvrage publié par le Cercle des Dix Clochers et une exposition, qui sera organisé du 8 au 17 octobre prochain.