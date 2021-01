Leur travail est indispensable et apprécié mais un rappel n’est probablement jamais de trop, plus encore en cette période hivernale où les pluies sont légions. En effet, le collège communal de Quévy a tenu à rappeler aux agriculteurs et à leurs sous-traitants que s’ils disposent de droits, ils doivent également remplir certains devoirs, en matière de nettoyage de chaussée notamment. Pas plus tard que ce mercredi, une chaussée a dû être fermée à la circulation pour raison de sécurité.

"Les chutes de pluie et le temps humide sont de nature à rendre le travail des récoltes d’arrière-saison bien compliqué, les sorties de champs étant rendues très glissantes par la boue déposée sur la chaussée par les machines, tracteurs, etc.", commente Muriel Cochez (MR+), échevine de l’agriculture et de la mobilité. "Néanmoins, il est impératif de procéder, dans les plus brefs délais, au nettoyage de la chaussée afin de la débarrasser des boues ou de toute autre matière pouvant la rendre glissante et donc mettre en danger la sécurité de l’ensemble des usagers."

Et pour cause : en cas d’accident, la responsabilité des agriculteurs et celle de la commune pourraient être engagées. "Nous demandons aux agriculteurs de penser à signaler, par le biais des panneaux requis par le code de la route, que la route est glissante, que le stationnement des camions à charger réduit la circulation à une seule bande. Le service mobilité peut apporter des solutions, voire décider de prendre un arrêté afin que des dispositions particulières soient mises en œuvre." Pareils panneaux sont également disponibles auprès de la régie communale.

"Fermer une voirie à la circulation en raison de boues trop importantes laissées sur la chaussée n’est pas une situation gérable", insiste l’échevine. "Tout manquement aux obligations et un impliquant un nettoyage de voirie par la régie communale est par ailleurs facturé au responsable." Si de nombreux agriculteurs font le nécessaire immédiatement, d’autres ne le font pas, malgré les rappels réguliers de la commune, qui souhaite par ce fait éviter les problèmes et, dans le même temps, des réactions parfois excessives de citoyens irrités par la situation.

Bref, la route se partage et en matière de sécurité routière, les usagers sont tous logés à la même enseigne.