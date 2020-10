Alors que beaucoup espéraient relever la tête après un premier confinement et de longs mois de crise, la situation épidémiologique se dégrade à nouveau, mettant toujours un peu plus en difficulté les artisans, commerçants et entrepreneurs. Pour leur venir en aide, la commune de Quévy a décidé… De leur tirer le portrait.

"Avec la crise que nous connaissons actuellement, nous avons besoin de nous recentrer sur l’essentiel, et d’utiliser l’entraide pour nous serrer les coudes", explique l’ensemble du collège communal. "A cet effet, notre plan de soutien propose aux artisans, commerçants et entrepreneurs un shooting photo gratuit, afin de mettre en valeur leur image et leur entreprise et obtenir ainsi davantage de visibilité auprès de tous les Quévysiens."

Les candidats intéressés peuvent réserver un créneau horaire à partir de ce lundi et jusqu’à ce jeudi, entre 9 heures et 18h20 auprès du photographe associé à cette initiative pour le moins originale, Heavenly Photo. "Une photo sera remise gracieusement quelques jours plus tard via une galerie en ligne. Le lien vers la galerie sera envoyé aux participants dès la clôture du travail des images."

Les photos seront ensuite reprises dans le calendrier 2021 de l'administration communale, distribué dans chaque habitation, avec une information sur chaque entreprise ou commerce afin de permettre aux habitants de mieux les connaitre. Une exposition sera également organisée en 2021, lorsque les conditions sanitaires le permettront.

Les personnes qui prendraient rendez-vous avec le photographe seront invitées à s’y présenter en habit de travail ainsi qu’avec un outil résumant l’activité. Trois personnes au maximum peuvent se présenter par entreprise. Le shooting sera organisé à la salle culturelle d’Asquillies et respectera scrupuleusement les précautions sanitaires de rigueur.