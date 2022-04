Une de plus, à nouveau. Le domaine du Chant d’Éole n’en finit pas de se distinguer lors de compétitions internationales. Le travail des équipes vient en effet d’être une nouvelle fois récompensé. La cuvée rosé brut a atteint la tête du classement du Frankfurt International Trophy 2022, qui comptait cette année près de 4100 échantillons inscrits et issus de 50 pays différents, toutes catégories confondues. La concurrence était donc rude.

"Lors des dégustations, notre brut rosé a obtenu la meilleure note et a ainsi remporté le trophée", confirme Hubert Ewbank, CEO du Domaine du Chant d’Éole, pas peu fier d’avoir fait tomber nos voisins allemands sous le charme du savoir-faire belge. Pour cette sixième édition et après deux années rendues compliquées par la crise sanitaire, le Frankfurt International Trophy était organisé sous son format traditionnel.

L’organisation, Armonia Deutschland GmbH, avait ainsi réuni 460 dégustateurs au sein de la salle polyvalente de la Palmeraie de Francfort. « Les vins ont été évalués par un jury composé à la fois d’experts comme des sommeliers et des œnologues, et d’amateurs expérimentés, qui représentent plutôt les futurs consommateurs. » Au total, ce ne sont pas moins de 1309 vins, bières et spiritueux qui se sont vu décerner l’une des précieuses médailles.