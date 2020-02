Foodtrucks, animations et musique seront au programme.

Avec une météo plus que déprimante, nombreux sont ceux qui pensent au retour des beaux jours. À Quévy aussi, on se prépare à la saison estivale. La majorité PS-MR+ a en effet décidé d’innover et de lancer les Happy Sundays : un dimanche après-midi par mois, à partir du mois de mai jusqu’en septembre prochain, la place de Bougnies sera the place to be.

Dans la région, plusieurs communes ont déjà misé sur ce concept d’animations estivales. Citons à titre d’exemple Hensies Plage qui s’étale sur une courte période ou encore les jeudi afterwork, lancés à Mons à l’été 2019. "Nous avions également pensé à un Quévy plage mais c’était difficile à mettre en œuvre d’un point de vue technique et financier. D’autant plus qu’à part le By, qui ne s’y prête pas, nous n’avons pas de cours d’eau à proximité", explique David Volant, premier échevin.

Choix a donc été fait d’investir le place de Bougnies chaque dimanche entre midi et 21 heures entre mai et septembre. "Des foodtrucks seront installés et on proposera une ambiance musicale, style bal aux lampions. Une firme locale spécialisée dans l’événementielle va se charger de mettre tout cela en œuvre. De notre côté, nous avons insisté sur le fait de pouvoir proposer des bières et produits locaux et de mettre en avant les talents de la région, via la maison des jeunes notamment."

Pour les autorités communales, ce genre d’animation manquait clairement dans l’entité à la belle saison. "Nous voulions proposer quelque chose de nouveau aux habitants mais aussi leur permettre de profiter d’un chouette dimanche à deux pas de chez eux. C’est une belle façon de passer un moment agréable en famille ou entre amis, de boire un verre, de se relaxer, de profiter d'activités proposées,..." 5000 euros sont consacrés à l’organisation de cette première édition…

Qui ne sera peut-être pas la dernière. "2020 sera une année test. Si les retours sont positifs, si nous constations que les Happy Sundays répondent à une attente, il est clair que c’est quelque chose que nous remettrons sur pieds les années suivantes." Le coup d’envoi sera donc donné le dimanche 10 mai, suivi du 21 juin, 26 juillet, 16 août et 13 septembre.