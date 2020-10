Les amateurs de randonnées et promenades bucoliques auront de quoi être ravis. En effet, la commune de Quévy vient de clôturer la réhabilitation de deux circuits de promenade, l’un au départ de Genly, l’autre au départ d’Havay. D’autres parcours bénéficieront eux-aussi d’un lifting dans le courant de l’année prochaine.

Ce projet de réhabilitation a vu le jour dans le cadre de la semaine des sentiers, porté par l’asbl Tous à Pied et qui vise à protéger et valoriser le rôle des petites voiries publiques en matière de mobilité, de patrimoine, de biodiversité, de sport et de loisirs. "Certains sentiers ne seront peut-être pas très praticables en basket mais une fois équipés de bonnes chaussures de randonnée, c’est parti", explique Muriel Cochez (MR+), échevine des travaux et de la mobilité.

"Nous avons profité de l’encadrement de l’asbl Tous à Pied pour regarder, au niveau communal, quels étaient les tronçons peu praticables qui nécessitaient une intervention. Certains avaient simplement besoin d’être entretenus, sur d’autres, il a fallu poser du gravier. In fine, nous disposons désormais de deux circuits de promenade vraiment agréables. Nous espérons que de nombreux citoyens en profiteront pour s’évader un peu et prendre l’air."

D’autant plus qu’il ne sera pas nécessaire de disposer d’un bon sens de l’orientation ! Des panneaux didactiques avec les itinéraires à suivre ont été installés. Les parcours couvrent environ sept kilomètres. Et ce n’est qu’un début. "Nous avions également ciblé un sentier du côté de Quévy-le-Grand mais il est difficilement praticable en l’état, il nécessite la poste d’un pont de bois. C’est un projet qui sera budgété l’an prochain."

Cette année, les autorités communales se sont donc concentrées sur la réhabilitation des deux premiers sentiers de Genly et d’Havay. Cette dynamique s’inscrit dans la continuité de projets « verts » de la commune rurale. On rappellera en effet que cette dernière a introduit un dossier dans le cadre de l’appel à projets "communes pilotes Wallonie cyclable" afin d’obtenir les budgets nécessaires à la création d’une liaison cyclo-pédestre entre Quévy-le-Petit et Genly. Bref, à pied ou à vélo, il sera bientôt plus aisé de (re)découvrir la commune de Quévy.