Conséquence de la crise, deux ans de patience auront été nécessaire. Mais les amoureux de la petite reine seront récompensés. Le 23 juillet prochain, le Beau Vélo de RAVeL fera étape dans la commune de Quévy, à Genly plus précisément. Du côté des autorités locales, on confirme que les préparatifs s’organisent avec entrain. Il faut écrire que tout le monde aspire à retrouver une vie un peu plus normale, en profitant notamment d’événements aussi sportifs que festifs.

"Nous avons obtenu confirmation par la RTBF que les activités du Beau Vélo de RAVeL seraient mises en place", explique David Volant (MR+), premier échevin. "Il y a cependant une modification par rapport à ce qui avait été prévu en 2019. Il ne s’agira pas d’une édition de départ, la RTBF ayant légitimement fait le choix de mettre en avant les communes malheureusement sinistrées par les inondations en juillet dernier. Le départ sera organisé dans cette partie du pays."

Qu’à cela ne tienne, la petite commune rurale aura droit à son étape. "La date est fixée au 23 juillet, au départ du village de Genly. Sur un peu plus de 20 kilomètres, les participants traverseront notre entité et un maximum de villages. Ils auront la possibilité de découvrir les attraits de notre commune, ses bâtiments, ses éoliennes,… Le tout grâce à des chemins d’asphalte ou de campagne. Nous mettrons vraiment en avant les beautés de notre village rural."

Un ravitaillement sera organisé à Goegnies-Chaussée, sur la place Franco-Belge. Un bref passage en France est ainsi prévu, avant un retour à Genly où des concerts seront organisés. "C’est un gros événement qui pourrait drainer entre 3 et 5000 personnes, peut-être même plus si les conditions météorologiques sont favorables. Une première réunion s’est tenue entre les services communaux et les services de police et nous rencontrons la RTBF dans 15 jours afin de planifier l’installation des infrastructures."

Comme déjà prévu en 2019, la majorité PS-MR+ entend profiter de l’occasion pour mettre en avant les producteurs locaux et leur savoir-faire. Un appel à sponsoring est également lancé auprès des indépendants et commerçants en vue d’éditer, dans le courant du mois de juin, un bulletin communal dédié à l’événement. "Pour nous, il s’agit d’une belle répétition et d’une entrée en matière pour, espérons-le, accueillir en 2024, le départ ou l’arrivée du tour de Wallonie", souffle encore l’échevin.

L’appel aux organisateurs est lancé, reste à voir s’il sera entendu.