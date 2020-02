La rénovation de l'école de Genly devrait bientôt débuter.

Investir dans les écoles pour offrir sécurité et confort aux élèves et aux professeurs sera définitivement la priorité du collège PS-MR+ sous cette mandature à Quévy. Pas moins de trois ambitieux projets sont sur la table. Certains sont proches du but, d’autres n’en sont qu’aux balbutiements. Mais la volonté d’aboutir est clairement affichée.

La rénovation de l’école de Genly sera plus que probablement la première à être entreprise. En effet, le projet a déjà été approuvé par le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces (CECP). Le collège attend désormais la promesse ferme de subsides pour lancer les travaux. "Idéalement, il faudrait que cela puisse se faire en période de congés scolaires, ce qui éviterait de devoir déménager les classes", précise Alexis Jaupart (PS), échevin de l’enseignement, ajoutant qu'il préfère se montrer prudent quant aux délais.

Il s’agira alors de remettre le bâtiment en conformité (électrique, incendie, amiante), de totalement réaménager la cour de récréation et de procéder à quelques finitions au niveau des accès extérieurs, notamment des trottoirs. Le dossier représente quelque 300 000 euros, subsidiés à hauteur de 70 %. Le collège se penchera en parallèle sur la réhabilitation de l’ancienne école d’Havay. Il faudra cependant patienter car les travaux ne devraient pas commencer avant 2022.

"Le bâtiment était à ce point vétuste que les enfants ont dû être déplacés. Il s’agirait donc de procéder à sa rénovation pour qu’ils puissent le réintégrer. Mais on parle de travaux importants et d’un budget de près de 500 000 euros. Il faudra refaire la toiture, remettre le bâtiment en conformité, construire un réfectoire et des locaux pour la direction,… Les procédures sont longues, on parle donc d’un plutôt d’une concrétisation à l’horizon 2022-2023."

Le gros morceau concerne le projet de complexe administratif et scolaire de l’école de Givry. "Nous en parlons depuis longtemps et essayons de le faire sortir de terre depuis quelques années déjà mais ce n’est pas simple", poursuit l’échevin. "Le projet concerne tant l’administration que l’école. Nous espérons pouvoir aller décrocher plusieurs subsides." Des subsides qui seraient les bienvenus puisque les premières estimations chiffrent les travaux à 2 ou 3 millions d’euros.

Si ce colossal projet venait à voir le jour, il s’inscrirait sans conteste comme le projet d’une mandature. Mais l’on sait que l’argent reste le nerf de la guerre et à quel point il est facile de se perdre dans les dédales des procédures administratives. « Wait and see », comme on dit !