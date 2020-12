À Quévy, la présentation du budget a souvent été source de vives tensions. Il faut dire que la situation financière de la petite communale de ces dernières années était pour le moins préoccupante. Pour son budget 2021, la majorité PS-MR+ a notamment dû composer avec la crise et, inévitablement, des répercussions financières qui se feront sentir longtemps. Pour autant, le budget initial 2021 présente un boni à l’exercice propre de 29.972 € et un boni global de 3.030.588 €.

"Les dépenses de fonctionnement doivent être davantage contrôlées et il est nécessaire que l’année 2021 permette à chacun d’appréhender cette nécessité", explique David Volant (MR+), échevin des finances. "Les dépenses de personnel ont été optimalisées et ont pris en considération la restructuration de certains services et le renforcement de certaines équipes."

Et de poursuivre : "L’année 2021 devra absolument aboutir sur les profils de fonction, l’évaluation de l’ensemble de l’agent et un examen des absences du personnel." En effet, sur les années 2019 et 2020, plus de 2200 jours de maladie ont été comptabilisés, ce qui représente plus de 100 000 euros d’impact financier.

Les dépenses de dette ont pour leur part augmenté "de manière logique étant entendu que de nombreux projets ont été prévus en 2021 avec un financement par emprunts." Au niveau des dépenses de transfert, la majorité maintient des subsides aux associations tel qu’annoncé en 2020. "Les dépenses pour la zone de secours ont diminué suite à une reprise par la Province de Hainaut mais malheureusement le budget de la zone de police explose pour les prochaines années. La dotation a été augmentée de 70.000 € en 2021."

L’autre dépense de transfert qui marque ce budget concerne le CPAS. " L’augmentation de personnes bénéficiant du RIS mais aussi des problèmes de gestion du passé ont eu pour conséquence que la dotation a augmenté de 131.000 € entre le compte 2019 et le budget 2021 pour atteindre 1.332.000 €. Au niveau des recettes, l’impact de la crise sanitaire se fait sentir sensiblement mais nous craignons que ses effets soient plus importants en 2022."

Pour autant, le collège a dégagé une provision supplémentaire de 140.000 € et dispose à présent de 532.571 € de provision pour faire face à des difficultés à venir dans les prochaines années. "Nous avons également alimenté notre fonds de réserve extraordinaire de 100.000 € afin de financer certains projets sans recourir à l’emprunt." Parmi ceux-ci, la réfection complète de l’école d’Havay (750 000 euros), l’installation de caméras de surveillance pour lutter contre les incivilités, des travaux dans les églises d’Aulnois, Quévy-le-Petit et Bougnies ou encore la réfection de diverses voiries.

"De plus, nous procèderons au lancement des études par auteur de projet pour nos actions phares : le plan communal de mobilité, le plan communal de développement rural et le nouvel hôtel administratif à Givry. Nous affirmons notre ferme intention de faire de l’année nouvelle l’émergence de projets importants et durables pour Quévy et ses habitants", conclut David Volant.

Une fois n'est pas coutume, ce budget 2021 a été voté à l'unanimité.