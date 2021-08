Le calvaire n’est pas encore terminé pour les victimes des inondations meurtrières du mois de juillet dernier. Il faudra probablement encore beaucoup de temps avant que celles-ci ne retrouvent une vie plus ou moins normale, d’autant que pour beaucoup, c’est un nouveau départ forcé qui doit être envisagé. Pour surmonter cette épreuve, la solidarité est heureusement toujours de mise. À Quévy notamment, l’administration communale et les habitants poursuivent l’effort.

C’est ainsi que sur proposition du collège communal, l’administration mettra à disposition un car afin de conduire des volontaires à Chaudfontaine ce jeudi 26 août. Une inscription est souhaitable via un formulaire. Les volontaires sont invités à prévoir leur repas et à se munir de bottes, de brosses, de raclette et de vêtements de rechange. En parallèle à cette journée d’aide sur le terrain, une collecte sera organisée la veille, le mercredi 25 août.

Cette dernière a pour objectif de récolter divers produits. En matière d’entretien, citons de l’essuie-tout, de la lessive, de l’adoucissant, du liquide vaisselle et de nettoyage, des raclettes, des brosses de rue, des brosses pour toilette, des petites brosses avec palette, des sacs-poubelles, des séchoirs à linge sur pied, de la javel, du bicarbonate, du détartrant WC, des attrape-mouches,… Des produits d’hygiène (mousse à raser, déodorant, lingettes pour bébé,…) sont également recherchés.

En matière d’alimentation, des boissons (soda, lait, eau, jus de fruit) et des produits frais (fruits et plus particulièrement des bananes, et légumes, à l’exception de pommes de terre et de carottes) sont les bienvenus. Côté épicerie, les victimes apprécieront du sel en petits contenants, de la mayonnaise et de la moutarde, des biscuits au chocolat, du chocolat, des boites de thon, des filtres à café, du sucre en morceaux, des friandes et compotes, des pads Senseo, des gaufres au sucre ou au chocolat, de l’huile, des œufs et du miel.

Les animaux n’ont pas non plus été épargnés par la tragédie. Sont donc recherchés de la litière pour chat, de la nourriture pour chats dans des sacs fermés. Enfin, du petit électro (four micro-ondes, taques de cuisson électrique, fers à repasser ou centrale vapeur, chauffage d’appoint, aspirateurs) peut également être déposé. Tous ces dons seront rassemblés ce 25 août à la salle Roi Baudouin, rue Malplaquet à Aulnois, entre 9 heures et midi. Il est demandé de les rassembler dans des caisses en carton afin d’en faciliter le transport.