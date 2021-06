Si la covid-19 monopolise les chercheurs et l’actualité depuis plus d’un an, les autres maladies – et notamment le cancer – n’ont pas disparues pour autant. C’est pour continuer à soutenir la recherche contre le cancer que le collectif quévysien Tous en Scène a décidé de maintenir des activités dont tous les bénéfices seront reversés au Télévie. Crise sanitaire et mesures de précaution oblige, ce n’est pas un événement qui sera organisé prochainement mais plusieurs, plus petits.

Depuis 2017, le collectif s’est impliqué dans la récolte de fonds au profit de la recherche contre le cancer et la leucémie. Il s’était par exemple illustré en 2019, en organisant un marathon de claquettes durant près de 24 heures. L’an dernier, alors que l’on se trouvait au plus fort de la crise, les membres ne s’étaient pas découragés et s’étaient adaptés au contexte, parvenant ainsi à récolter près de 23 000 euros. Depuis 2017, ce sont quelque 100 000 euros qui ont déjà pu être reversé à la science.

"Cette année, les danseurs auraient aimé réaliser un grand week-end festif durant lequel ils auraient réalisé un marathon de 48 heures de claquettes en relais…", explique Nicolas Dupont, secrétaire du collectif. "Mais les conditions sanitaires actuelles et le manque d’entraînement ne nous permettent pas de réaliser cette performance pour l’instant. On garde malgré tout notre motivation et on s’adapte aux mesures de déconfinement en s’associant avec Les Amis du Télévie de Quévy, qui mettent en place un festival de 12 événements, répartis entre le 19 juin et le 29 août."

Du côté du collectif, l’investissement sera multiple. Il entend ainsi maintenir son traditionnel blind test, une chasse aux trésors et un espace game, mais aussi organiser un tournoi de loups-garous et une grande kermesse. "Nous ferons également la part belle à la musique avec de nombreuses animations musicales, un concert de The Pinkertons, de Time Line et un thé dansant accompagné de musiciens. C’est également le moment pour les citoyens de faire du rangement puisque deux brocantes, une bourse aux livres et aux vinyles et une bourse de rentrées seront proposées."

Enfin, le Collectif Tous-en-Scène lance un appel à tous les artistes de la région pour participer au Grand Cabaret des Incroyables Talents de la Halle aux Grains, le 18 août prochain. Lors de chaque événement du Festi’vie d’été, il sera possible de boire et de manger, tout en profitant des animations. Les visiteurs pourront également acheter des produits Télévie et déposer leurs pièces rouges dans la tirelire géante.