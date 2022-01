Le budget 2022 de la commune de Quiévrain est marqué par deux projets majeurs, à savoir l’aménagement de la place du Ballodrome et l’extension de l’école d’Audregnies. Pour ce dernier, un budget de 850 000 sera consacré à ces fins. La rénovation de l’école et de ses bâtiments ainsi que la construction de nouvelles classes et de nouveaux sanitaires sont prévus.