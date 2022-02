La crise sanitaire avait eu raison des activités culturelles programmées en décembre dernier à Quiévrain. Ce n’était néanmoins que partie remise puisqu’entre temps, les Toiles Quiévrainoises ont refait leur apparition tout comme les globe-trotters quiévrainois. C’est désormais au tour de la séance des Zacoustiques d’être reprogrammée après avoir été annulée. Elle prendra place à la salle des mariages de Quiévrain le 13 mars prochain.

Pour l’occasion, le duo Bloutch proposera un spectacle de poésie aux enfants âgés de deux à huit ans. Il sera composé de nombreuses chansons, fables et comptines qui font rire et réfléchir. "Les paroles font appel à l’imaginaire des enfants pour aborder des thèmes actuels aussi divers que l’amour, la peur, le langage et toutes les petites choses du quotidien qui nous tiennent à cœur", indique la commune de Quiévrain.

Sur scène, les enfants pourront retrouver Sophie et Julien qui mélangeront leurs voix et instruments tout en invitant leurs jeunes spectateurs à chanter avec eux. Les enfants pourront également partager leurs pensées tout en ouvrant leur cœur et leur esprit.

Bref, le duo Bloutch, qui fait le tour des écoles et communes de Belgique pour proposer leur spectacle musical aux enfants, sera à Quiévrain le 13 mars prochain. L’entrée sera libre mais sur réservation au préalable auprès du service Culture de la commune de Quiévrain, joignable par mail à l’adresse : florian.nisolle@quiévrain.be ou par téléphone au 065/450.470.

Les plus âgés pourront quant à eux attendre le 18 février prochain pour participer au premier volet des globe-trotters quiévrainois. La bibliothèque de Quiévrain accueillera pour l’occasion l’origamiste Mickaël David, diplômé de Tokyo. Il fera découvrir ses carnets de voyage dès 19 h. "Mickaël David a sillonné le Japon de 2013 à 2019. Il pourra ainsi proposer une balade imagée et littéraire à travers ses carnets de voyage. Les participants pourront ainsi découvrir les lieux emblématiques ou méconnus de la capitale nipponne", conclut la commune de Quiévrain.